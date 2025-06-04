«Ракетная математика не в пользу Украины»: Киеву напомнили, что преимущество все еще на стороне Москвы

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В западных СМИ продолжают моделировать вероятные перспективы эскалации ракетных ударов, как по Украине, так и с ее стороны. При этом, выводы комментаторов не сильно оптимистичны для Киева: «Ракетная математика не в пользу Украины», пишет, к примеру, Джейми Деттмер — редактор отдела мнений в POLITICO Europe.

«Будет ли контратака представлять собой нечто большее, чем заметный в оперативном плане авианалет — пусть даже и крайне неприятный для Кремля?», – задается он вопросом по поводу эффективности украинских БПЛА-атак, подобных операции СБУ «Паутина».

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По подсчетам западных военных аналитиков, только на прошлой неделе Россия запустила 472 беспилотника в ночной атаке на Украину, а также нанесла смертельный ракетный удар по военному учебному центру. Количество беспилотников стало самым высоким за ночь в войне на данный момент, превысив предыдущий ночной рекорд в 355 в мае.

Украинские военные командиры ожидали всплеска воздушных атак. Как отмечал Unpacked в марте, Россия готовилась к значительному увеличению ударов беспилотников и ракет , удваивая давние усилия по истощению истощающихся запасов ракет ПВО Patriot на Украине.

При малой вероятности существенного пополнения из Вашингтона Кремль прекрасно знает, что ключевые города и инфраструктура Украины становятся все более уязвимыми. И он явно намерен в полной мере воспользоваться этим, говорится в статье.

«Грустно говорить, но хотя удар действительно усложняет Россия выбор мест для базирования своих стратегических бомбардировщиков и их защиту, военная тенденция все еще в пользу Кремля, с более жесткими экономическими санкциями или без них. И поскольку Россия наращивает производство беспилотников и баллистических ракет, воздушная война становится все более сложной для Украины», – резюмирует автор.

В настоящее время считается, что на Украине имеется восемь батарей ракет Patriot, однако только полдюжины из них, как полагают, функционируют одновременно из-за ремонтов и графиков технического обслуживания.

Patriot — это, пожалуй, единственное оружие, которым Украина располагает для перехвата российских баллистических ракет, но часто для того, чтобы сбить приближающуюся ракету, требуется пара перехватчиков Patriot.

Между тем, по словам Олега Иващенко, главы Службы внешней разведки Украины, Россия планирует произвести около 3000 ракет большой дальности в 2025 году, включая 750 баллистических ракет «Искандер» и более 560 ракет Х-101. И хотя точное количество ракет Patriot, имеющихся у Украины, является тщательно охраняемым секретом, большинство военных наблюдателей подозревают, что их меньше 200.

Даже если Трамп пополнит запасы или позволит Украине закупить больше ракет и батарей, Lockheed Martin планирует увеличить выпуск ракет только до 600 или около того в год, и даже сочувствующая администрация не захочет, чтобы все они были переданы Украине.