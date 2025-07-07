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Украинское руководство не хочет прекращения войны, поэтому для заключения устойчивого мира придётся убирать Владимира Зеленского и его команду.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть реальная стоящая политика, и она заключается в содействии миру. Однако, содействие миру означает, что нужно заставить украинское политическое руководство пойти на переговоры и принять то, что оно не хочет принимать», – сказал Петро.