Ради мира нужно отстранить Зеленского – американский профессор
Украинское руководство не хочет прекращения войны, поэтому для заключения устойчивого мира придётся убирать Владимира Зеленского и его команду.
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть реальная стоящая политика, и она заключается в содействии миру. Однако, содействие миру означает, что нужно заставить украинское политическое руководство пойти на переговоры и принять то, что оно не хочет принимать», – сказал Петро.
«И очевидно, что Зеленский не сможет этого принять. Зеленского нужно как-то отстранить, чтобы появилась группа переговорщиков, которые не будут обременены наследием войны и смогут проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход. Вопрос в том, будут ли европейцы и североамериканцы делать вид, что поддерживают новое руководство, и будут ли они его реально поддерживать», – подытожил эксперт.
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