Рада одобрила принудительное переселение украинцев – с изъятием детей

Вадим Москаленко.  
11.02.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Полиция Украины получит право насильственного переселения людей из «зоны активных боевых действий», с возможностью лишения родительских прав.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полиция Украины получит право насильственного переселения людей из «зоны активных боевых действий», с возможностью...

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Некоторые положения из документа зачитал депутат Богдан Драпятый.

«Закрепить на законодательном уровне, что в случае, когда населенный пункт находится на территории активных боевых действий, а родители отказываются от обязательной эвакуации детей, эвакуация осуществляется Национальной полицией в безопасные районы с последующей передачей их органам опеки и попечительства.

Установить ограничения на въезд, выезд, пребывание населения в населенных пунктах, в которых проводится обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков», – сказал он.

Предложение встретило бурную поддержку других депутатов.

«Необходимо давно законодательно урегулировать данный вопрос, в частности проведение обязательной эвакуации в принудительный способ детей, без согласия родителей», – радовалась Скрипка.

Также в случае принудительный эвакуации будут отбирать родительские права и делать детей фактически сиротами.

Более того, в документе не даётся определение «зоны активных боевых действий», так что проводить такую «принудительную эвакуацию» смогут в любом уголке Украины.

Тем не менее, в ходе голосования документ поддержали 288 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении, и отправился на дальнейшую доработку.

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