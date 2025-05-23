«Путина нужно остановить любой ценой» – американский конгрессмен и соратник Трампа

Елена Острякова.  
23.05.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин намерен захватить всю Европу.

Таким сценарием американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер запугивал участников 9-го Форума по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин намерен захватить всю Европу. Таким сценарием американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер...

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«Также сейчас Путин нацелился на страны, расположенные за пределами Украины. Он намерен продвигаться по Европе, угрожая самому существованию наших союзников по НАТО, пытаясь перекроить карту Европы после «холодной войны». Бросить вызов решимости НАТО. Его нужно остановить любой ценой!

Поэтому США должны продолжать стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе. Особенно, с такими странами как Румыния, которые находятся на передовой», – сказал Тернер.

Он подчеркнул, что Россия пытается расширить свое влияние в Черном море, имеющем огромное военное, экономическое и геополитическое значение для глобальной безопасности.

«Крайне важно, чтобы США сохраняли сильное присутствие в регионе для расширения импорта энергоносителей и цифровой инфраструктуры. Это начинается с усиления сотрудничества с нашими союзниками: Румынией, Грузией, Болгарией и Турцией.

Наша цель проста – сдерживать и предотвращать попытки России контролировать регион и защищать суверенитет свободных стран. Это наша красная линия! Нельзя позволить Путину и Си пересечь ее», – причитал Тернер.

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