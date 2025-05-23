«Путина нужно остановить любой ценой» – американский конгрессмен и соратник Трампа

Президент РФ Владимир Путин намерен захватить всю Европу.

Таким сценарием американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер запугивал участников 9-го Форума по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Также сейчас Путин нацелился на страны, расположенные за пределами Украины. Он намерен продвигаться по Европе, угрожая самому существованию наших союзников по НАТО, пытаясь перекроить карту Европы после «холодной войны». Бросить вызов решимости НАТО. Его нужно остановить любой ценой!

Поэтому США должны продолжать стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе. Особенно, с такими странами как Румыния, которые находятся на передовой», – сказал Тернер.