Путин становится опорой Трампа. Украины и Зеленского тут не существует – эксперт
Президент России Владимир Путин демонстрирует американскому лидеру Дональду Трампу, что сегодня – он единственный, кто может подставить ему плечо в попытке перестроить мир.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп фактически повторил трюк Путина. Путин в 2022 году продемонстрировал, что он не блефует, и он готов пойти на определенные действия, которые многие считали безумием. То есть он готов пойти на разрушение сложившейся системы, бросить вызов всему миру. И, соответственно, Трамп фактически тоже решил показать, что он не блефует, и что он тоже бросает вызов всему миру, но только Путин в военной сфере, военно-политической, а Трамп в политико-экономической сфере, но по большому счету они сделали равносильные шаги. И тот, и тот шаг вызвал шок, и тот, и тот шаг привел к потрясениям, и тот, и тот шаг делает фактически необратимыми процессы, которые начались, то есть возврата к прежнему миру, к прежней мировой архитектуре не будет. Оба этих процесса приближают новую мировую архитектуру.
Второй аспект — это то, что Путин сейчас, судя по всему, задумал показать, всячески демонстрирует, что у Трампа не на кого больше опереться, кроме него. Единственный человек в мире, который может сегодня подставить плечо Трампу в его политике, это только Путин. И в любой момент Путин действительно может выступить с определенными инициативами, которые будут аплодисментами встречены в Вашингтоне. Извините пожалуйста, в этой ситуации где Украина, где Зеленский, где интересы Украины? Понятное дело, их не существует просто», – заявил Бондаренко.
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