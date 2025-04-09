Путин становится опорой Трампа. Украины и Зеленского тут не существует – эксперт

Президент России Владимир Путин демонстрирует американскому лидеру Дональду Трампу, что сегодня – он единственный, кто может подставить ему плечо в попытке перестроить мир.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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