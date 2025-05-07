«Пусть солдаты приводят родню и сдают соседей»: в Киеве придумали новые методы могилизации
Слово «демобилизация» на Украине должно быть запрещено. Об этом в эфире в эфире «Новости life» заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы сегодня говорим об установлении сроков службы и внесении в закон основании для внесения в запас – давайте так и говорить. Слово демобилизация на сегодняшний день до окончания войны должно быть запрещено. Установление сроков службы, основания для увольнения – это другая история», – сказал Швайка.
Он подчеркнул, что сейчас ВСУшников стимулируют завлекать в армию родственников и знакомых.
«Демобилизацию запрещаем и ищем возможности, чтобы привлечь ещё миллион. Это ваши соседи. И это соседи тех людей, которые на фронте. И это соседи тех людей, которые в Киеве, или в этой студии, или еще где-то. Стучитесь к ним.
У нас в силах территориальной обороны, с нашей инициативой, есть отдельная программа. Каждый военнослужащий – рекрутер. Если хочешь, чтобы тебе было немножко легче, чтобы у тебя в отделении было 7 человек, а не 2, приведи людей, которых ты знаешь. И каждый ветеран – рекрутер.
Есть и другое направление. Человек, уволившийся из ВСУ, по разным причинам, по состоянию здоровья, должен выйти на публику и четко сказать: «На моей же улице живет человек, который прячется от армии». И ничего лучше, чем стимул личного контакта не приведет этого человека, который и скажет: да лучше пойду я воевать, я же хочу уважение к себе вернуть», – резюмировал Швайка.
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