«Пусть солдаты приводят родню и сдают соседей»:  в Киеве придумали новые методы могилизации

Вадим Москаленко.  
07.05.2025 08:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Слово «демобилизация» на Украине должно быть запрещено. Об этом в эфире в эфире «Новости life» заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слово «демобилизация» на Украине должно быть запрещено. Об этом в эфире в эфире «Новости...

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«Если мы сегодня говорим об установлении сроков службы и внесении в закон основании для внесения в запас – давайте так и говорить. Слово демобилизация на сегодняшний день до окончания войны должно быть запрещено. Установление сроков службы, основания для увольнения – это другая история», – сказал Швайка.

Он подчеркнул, что сейчас ВСУшников стимулируют завлекать в армию родственников и знакомых.

«Демобилизацию запрещаем и ищем возможности, чтобы привлечь ещё миллион. Это ваши соседи. И это соседи тех людей, которые на фронте. И это соседи тех людей, которые в Киеве, или в этой студии, или еще где-то. Стучитесь к ним.

У нас в силах территориальной обороны, с нашей инициативой, есть отдельная программа. Каждый военнослужащий – рекрутер. Если хочешь, чтобы тебе было немножко легче, чтобы у тебя в отделении было 7 человек, а не 2, приведи людей, которых ты знаешь. И каждый ветеран – рекрутер.

Есть и другое направление. Человек, уволившийся из ВСУ, по разным причинам, по состоянию здоровья, должен выйти на публику и четко сказать: «На моей же улице живет человек, который прячется от армии». И ничего лучше, чем стимул личного контакта не приведет этого человека, который и скажет: да лучше пойду я воевать, я же хочу уважение к себе вернуть», – резюмировал Швайка.

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