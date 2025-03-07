«Просить и не попадаться на глаза Трампу»:  Хербст советует Киеву, как разморозить помощь

Вадим Москаленко.  
07.03.2025 14:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 374
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Со стороны Владимира Зеленского прямо сейчас было бы ошибкой настаивать на новой встрече с Дональдом Трампом

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны Владимира Зеленского прямо сейчас было бы ошибкой настаивать на новой встрече с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Зеленский сделал ошибку в его подходе к Трампу в Белом доме, и получилось то, что получилось. Но потом он посылал тёплое письмо Трампу и публично говорил, что встреча в Белом доме могла быть лучше. Но всё равно пауза в поставках Украине от Америки продолжается, это меня, безусловно, беспокоит. [Возможна ли в ближайшее время встреча Трампа и Зеленского?] Я не вижу причину для такой встречи. Мы знаем, что Зеленский хотел эту встречу на прошлой неделе, он очень хотел, и так и получилось. И в результате – мы знаем, что в результате. Поэтому это было бы ошибкой настаивать на ещё одной встрече, я хотел бы, чтобы в Украине это понимали.

Вы должны найти ключ к этой проблеме, я не знаю, что это за ключ. Но было бы хорошо, я думаю, что сейчас это произойдёт, для контакта без встреч всегда есть телефон, есть посол. И высокопоставленные лица в Украине могли бы сказать по телефону со своими американскими коллегами, и они могут употребить своё посольство в Вашингтоне и американское посольство в Киеве», – советовал Хёрбст.

Ведущий удивился, разве можно по телефону и на уровне послов решать вопросы, связанные с разморозкой помощи Украине.

«Точно так! И даже на этих уровнях можно искать и получать нужную информацию, чтобы решить эту проблему»,  – ответил экс-посол.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить