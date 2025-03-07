«Просить и не попадаться на глаза Трампу»:  Хербст советует Киеву, как разморозить помощь

Со стороны Владимира Зеленского прямо сейчас было бы ошибкой настаивать на новой встрече с Дональдом Трампом

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сделал ошибку в его подходе к Трампу в Белом доме, и получилось то, что получилось. Но потом он посылал тёплое письмо Трампу и публично говорил, что встреча в Белом доме могла быть лучше. Но всё равно пауза в поставках Украине от Америки продолжается, это меня, безусловно, беспокоит. [Возможна ли в ближайшее время встреча Трампа и Зеленского?] Я не вижу причину для такой встречи. Мы знаем, что Зеленский хотел эту встречу на прошлой неделе, он очень хотел, и так и получилось. И в результате – мы знаем, что в результате. Поэтому это было бы ошибкой настаивать на ещё одной встрече, я хотел бы, чтобы в Украине это понимали. Вы должны найти ключ к этой проблеме, я не знаю, что это за ключ. Но было бы хорошо, я думаю, что сейчас это произойдёт, для контакта без встреч всегда есть телефон, есть посол. И высокопоставленные лица в Украине могли бы сказать по телефону со своими американскими коллегами, и они могут употребить своё посольство в Вашингтоне и американское посольство в Киеве», – советовал Хёрбст.

Ведущий удивился, разве можно по телефону и на уровне послов решать вопросы, связанные с разморозкой помощи Украине.