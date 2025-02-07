Киеву следовало идти на перемирие еще осенью 2022-го, взяв за пример сценарий проигранной Арменией войны в Нагорном Карабахе.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосийчук заявил востоковед, главред инфопортала «Украина по-арабски» Мохаммад Фараджаллах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Несколько раз при Байдене нам намекнули, но мы не могли воспринять сигналы, я не знаю почему, что нужно идти на переговоры. Это было после контрнаступления в Харькове и в Херсоне. Намекнули нам – самое лучше время для переговоров, потому что Россия боялась, за нами была инициатива. Но, к сожалению, мы не могли это воспринимать, поставили себе большие амбиции войти в Крым. Это нереально, мир это понимал, и нам нужно смотреть правдиво на вещи.

Ни в коем случае не отдаем территории, но нам нужно понимать, каким путем вернуть. Мы видели за последние полвека, как многие страны вернули свои территории, как, например, Нагорный Карабах. Но выжидали момент. Сирия, в которой сначала революция против Асада была огромной кровью потеряна, ничего не получилось – потом они учли ошибки, выполнили свое домашнее задание, выжидали, когда Россия будет обескровлена и пошли в контрнаступление…

Поэтому называйте это заморозкой войны, называйте это перемирием, как угодно – мое мнение, что Трамп хочет выиграть для нас время, которое будет подготовкой между первой российско-украинской войной и второй российско-украинской войной. И нам нужно осознать за это время, нужно выполнить свое домашнее задание. Нам нельзя расслабляться – все, получили мир. Нет. У нас мира с Россией никогда не будет, пока Россия такова», – заявил Фараджаллах.