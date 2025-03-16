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Власти США прекратили финансирование признанного в РФ «иноагентом» пропагандистского «Радио Свобода» и запустили сокращения в другом пропагандистском иновещательном официозе «Голосе Америки».

Директор «Голоса Америки»Майкл Абрамовиц сообщил, что это, финансируемое правительством США пропагандистское медиа полностью прекращает работу, а весь персонал вместе с ним отправляется «в административный отпуск».

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«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал «Голоса Америки» — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», – говорится в заявлении Абрамовица.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило действие гранта «Радио Свобода», который финансировал работу вещателя до конца года, а также других грантов. Сокращения коснулись и «Голоса Америки», его штатные сотрудники отправлены в принудительные отпуска. Тех, кто пришел в субботу на работу, не пустили в офис. «Радио Свободы» сообщило сотрудникам, что будет обжаловать решение, но, откровенно говоря, шансов на успех у них мало.

В субботу утром руководство «Радио Свободы» получило письмо о прекращении грантов от USAGM. Копию этого письма опубликовала журналистка-расследовательница Тара Палмери. Под документом стоит подпись Кари Лейк, которая была назначена старшей советницей главы USAGM.

В документе говорилось, что действие грантов прекращается с 15 марта. Все свободные средства должны быть возвращены в бюджет.

По крайней мере в одной языковой редакции «Радио Свободы» руководство отправило краткий пересказ этого письма сотрудникам. «Агентство США по глобальным медиа сообщает о прекращении федерального гранта для Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), а также всех других грантов от USAGM с 15 марта 2025 года.

Причина остановки: грант больше не соответствует приоритетам агентства», – говорится в сообщении.

Уведомление пришло всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах, в том числе USAGM, которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки».

Через несколько часов после опубликования указа в СМИ появилось письмо из USAGM, в котором говорится о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего РСЕ/РС.

Письмо подписано Кэри Лейк, указавшей свою должность как «старший советник USAGM, исполняющий обязанности генерального директора, с полномочиями, делегированными исполняющим обязанности генерального директора».

USAGM — «независимое» правительственное агентство США, которое курирует трансляцию новостей и пропагандистской информации почти на 50 языках примерно для 361 миллиона человек.

Запрос на бюджет USAGM на 2025 финансовый год составил 950 миллионов долларов для финансирования всех его операций для таких СМИ, как Радио Свободная Европа/Радио Свобода (признаны в РФ иноагентами и нежелательными), Радио Свободная Азия, Радио Марти (Куба) и тд.

Русская служба Радио «Свобода» начала свое вещание 1 марта 1953 года- в самом начале «холодной войны» и, по правде говоря, никогда не имело никакого отношения к независимой объективной журналистике. Зато этот рупор пропаганды сыграл немалую роль во множестве подрывных компаний против СССР, приютив под своей крышей многочисленных бывших гитлеровских коллаборационистов, власовцев, НТСовцев и бандеровцев.

Сотрудники «Голоса Америки» получили письмо о том, что их отправляют в оплачиваемый отпуск. Копию письма выложил журналист New York Times Дэвид Энрих. По его данным, уведомление пришло штатным сотрудникам.

Решение затронуло всех штатных сотрудников Voice of America и Office for Cuba Broadcasting, всего более 1200 сотрудников, сообщило NPR.

«Нас закрыли нафиг. Я без работы», – плачется продемократическим СМИ один из сотрудников «Голоса Америки». Он уточнил, что его уже перестали пускать в офис.

Сотрудник «Радио Свободы» сообщил, что начальство готовилось к возможным сокращениям, но не предполагало таких масштабов. В пятницу состоялась встреча, на ней сказали, что могут быть сокращения, кого-то, вероятно, отправят в неоплачиваемый отпуск, чтобы таким образом они смогли сохранить визы. До этого на неделе одним днем уволили всех фрилансеров.

В субботу сотрудники «Радио Свободы» получили два письма. В первом говорилось, что руководство не ожидало такого развития событий и обещало в скором времени более подробную реакцию. Второе письмо пришло около 20:00 по пражскому времени. В нем говорится, что будут применены юридические меры для обжалования решения, которое называлось незаконным.