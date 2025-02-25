Прогноз: Переговоры затянутся минимум на год Украина устроит торги
Рассчитывать, что переговоры по Украине быстро закончатся, ее поставят перед фактом и режим безропотно будет выполнять продиктованные условия, не приходится.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Понятно, что повестка между Россией и США намного шире, чем российско-украинский конфликт. Есть, долги, есть конфискованный на Западе золотовалютный запас России, есть вопрос санкций, без которых нет смысла вообще из Украины выходить тогда…
Но Зеленскому говорят: «Твоя страна, Украина, она тоже часть этой повестки, но не полная, не большая. Поэтому мы тебе там расскажем, о чём мы договорились, а мы о судьбах Вселенной, мы про Китай, про Ближний Восток, про разоружение, про ядерное разоружение, про полёты в космос и использование северно-морского пути – вот мы, про что. Украину тоже будем решать, ну, ты там вот посиди где-то рядом. Сейчас пока так».
Но, несомненно, украинцы обязательно добьются своего места за столом переговоров, когда разговор пойдёт непосредственно про Украину. И там они себя покажут во всей красе. Потому что украинский народ торговаться умеет. И так торгуются, что мало не покажется. Но все, о чем сейчас многие думают, что скоро объявлен будет режим прекращения огня, я думаю, они ошибаются. Меньше, чем за год эти переговоры не утихнут», – заявил Ширяев.
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