Прогноз: Переговоры затянутся минимум на год Украина устроит торги

Рассчитывать, что переговоры по Украине быстро закончатся, ее поставят перед фактом и режим безропотно будет выполнять продиктованные условия, не приходится.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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