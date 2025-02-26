США наивно полагали, что смогут задушить Россию санкциями, обвалить ее экономику и нанести военное поражение, передав оружие Украине.

Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире, американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не удалось, этот проект провалился. Идея проекта заключалась в том, чтобы Россия сложила руки. Идея с самого начала заключалась в том, что Россия не может сопротивляться, как объяснил Збигнев Бжезинский в 1997 году. Американцы думали, что у нас есть преимущество, мы победим, потому что будем блефовать, они не будут по-настоящему сражаться, они не будут по-настоящему мобилизоваться.

«Ядерная» опция исключить их из SWIFT – это их прикончит, экономические санкции – это их прикончит, «Хаймарсы» – это их прикончит, атакующие ракеты, F-16. Честно говоря, я слушаю это уже 70 лет. Я бы сказал, что понимаю это примерно 56 лет. Они каждый день несут чушь – моя страна, мое правительство, это так знакомо мне, совершенно знакомо. Я умолял украинцев, у меня был опыт общения с украинцами, я говорил – берегите свои жизни, берегите свой суверенитет, берегите свою территорию, будьте нейтральны, не слушайте американцев. Я повторял им знаменитую фразу Генри Киссинджера о том, что быть врагом США опасно, а быть другом фатально», – заявил Сакс.