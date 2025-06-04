Пришло время тотальной мобилизации и военного положения – российский полковник

Понятие и формат специальной военной операции уже себя изжил.

Об этом в эфире видеоблога «Взгляд из Болгарии» заявил военный обозреватель, полковник ВС РФ в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, уже пришло время вежливо и спокойно, не стесняясь, ничего, надо отказываться от этого названия специальной военной операции. Она вчера закончилась, уважаемые, мы переходим частично, я бы перешел, на военное положение. Кто-то скажет, Баранец, у нас закона нет. Знаете, когда нужно, закон делается за два часа в Государственной думе, а потом в зубах несется в Кремль, где Путин достает колпак, снимает с авторучки и пишет: «Согласен, вводим частичное военное положение».

Потому что, если страна сейчас после этого не ужесточит меры противодействия, если мы сегодня не поймем, что сегодня не армия воюет на фронте в борьбе с террористами и диверсантами, сегодня не ФСБ там воюет с этим – сегодня пришло время противостоять всему народу. Повторяю, всему народу. Тотально», – заявил Баранец.