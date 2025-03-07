Президент Евросовета обещает усилить военную накачку Украины

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Увеличение оборонных расходов Евросоюза будет положительным и для Украины, которой предоставят дополнительную помощь.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявил президент Евросовета Антониу Кошта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Увеличение оборонных расходов Евросоюза будет положительным и для Украины, которой предоставят дополнительную помощь. Об...

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«Более сильная европейская оборона также предоставит помощь и Украине. И наши попытки усилить европейскую оборону также будут полезны для Украины, потому что Украина и безопасность Украины — это центральный вопрос для европейской безопасности сейчас. Мы уже предоставили 135 миллиардов евро поддержки Украины с 2022 года. Наша поддержка непреклонна – мы сейчас собираемся повысить нашу поддержку еще больше.

Страны-члены могут повысить уровень своей поддержки благодаря тому, что есть большее фискальное пространство. И некоторые страны-члены уже объявили [о желании] предоставить 15 миллиардов евро. И мы будем работать непоколебимо на будущих инициативах, чтобы работать с потребностями Украины в сфере обороны.

В то же время, мы готовимся к тому, чтобы поддержать Украину, когда Украина решит вступить в процесс переговоров, и мы собираемся довести их до положительного результата, что означает справедливый и долгосрочный мир», – заявил Кошта.

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