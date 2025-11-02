Президент Черногории просит принять его страну в ЕС, чтобы «защититься от влияния России»
Черногорский президент Яков Милатович нашёл контраргумент против доводов некоторых членов ЕС, считающих, что это надгосударственное образование больше расширяться не должно.
В своей риторике он решил использовать страх европейцев перед Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В интервью французскому изданию Cruise Яков Милатович заявил, что «расширение ЕС – лучшая стратегия в борьбе с влиянием третьих стран, включая Россию». Так он ответил тем европейским лидерам, которые выступают против расширения Евросоюза, в первую очередь за счёт Балканских стран, к которым относится, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В ответ на эти слова посол России в Черногории Александр Лукашик напомнил Милатовичу, что духовная близость русских и черногорцев имеет многовековую историю, и потому логично было бы использовать этот фактор для развития взаимовыгодного сотрудничества, расширения реализации совместных проектов и укрепления интеграционных связей. Вместо этого прозападное руководство страны выбрало иной путь, продолжив политику разрыва отношений с Россией.
«Официальные контакты разорваны, государственное авиасообщение отсутствует, экономическое сотрудничество заморожено, приток российских инвестиций сокращается, сокращается и число российских граждан, проживающих и посещающих страну.
В то же время, с момента вступления в НАТО в 2017 году, Черногория участвует в продвижении планов альянса по выполнению задач, связанных с «гибридной войной» против России. Более того, представители Черногории участвуют в миссии военной помощи ЕС Украине.
Можно ли в этих условиях говорить о каком-либо влиянии Москвы на Подгорицу? Конечно, нет. О чём тогда речь?», – резонно поинтересовался Лукашик.
При этом дипломат отметил, что Россия открыта для восстановления полноценных отношений с Черногорией. В частности, речь идёт о двустороннем сотрудничестве в таких областях, как энергетика, транспорт, информационные технологии, инфраструктура, туризм и многих других.
