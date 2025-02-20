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Ротшильдовский журнал The Economist публикует редакционную статью под заголовком «Команда Трампа хочет избавиться от Владимира Зеленского». В ней делается вывод, что Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому ВСУ Залужному.

Так это или нет, сейчас сказать невозможно, однако сам акцент на личности нынешнего посла Киева в Лондоне ясно указывает на ставку Британии на будущих украинских выборах.

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«Три года Украина терпела то, что когда-то было немыслимо: воздушное и наземное нападение на столицу, кровавую войну на истощение, ракеты, беспилотники, планирующие бомбы, казни без суда и следствия. Теперь открылся новый фронт, на этот раз, неожиданно, с Запада», – говорится в публикации.

«Резкие попытки Дональда Трампа наладить отношения с Россией ошеломили Владимира Зеленского. И он начал демонстрировать свой гнев. 18 февраля Зеленский отменил давно запланированную поездку в Саудовскую Аравию, заявив, что не хочет ассоциироваться с переговорами, которые проходят без него: «Нас не пригласили… Это было неожиданностью для нас, думаю, и для многих других». 19 февраля Трамп ответил тем же, назвав Зеленского «диктатором».

Журнал пишет, что решение Трампа поговорить с Владимиром Путиным и его очевидное желание реабилитировать Кремль шокировали киевский политический класс.

«Наше психологическое состояние было не очень хорошим в тот день, когда мы услышали эту новость, но мы ожидали этого», — говорит высокопоставленный депутат от партии Зеленского. «Мы поняли, до какой степени российские нарративы укоренились в Америке».

Депутат от партии Порошенко описывает ощущение «предчувствия беды» в парламенте, поскольку депутаты готовятся к тому, что им, возможно, придется голосовать по унизительному соглашению о прекращении огня.

«Даже если Украина выйдет из противостояния, стране предстоит борьба за выживание. Население, политики и военные измотаны. Сотни тысяч людей погибли или получили ранения. Миллионы покинули страну. Возможно, треть из 4,3 млн украинцев, бежавших в Европу, моложе 18 лет, и многие из них никогда не вернутся», – напоминает журнал.

«Мир необходим… Нам нужен мир. Вопрос в том, чтобы в то же время мир нас не прикончил», — опасается один из высокопоставленных украинских чиновников.

Несмотря на всю суматоху, пока еще нет ничего похожего на сделку, добавляет журнал. Однако многое развивается по худшему для Украины сценарию.

«Многие представители ее элиты опасаются, что язык команды Трампа повторяет российскую ловушку: призывы к прекращению огня без гарантий безопасности и немедленные выборы, которые разрушат единство Украины», – говорится в материале.

«Похоже, что Трамп хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился и которого он считает сложным человеком… Дело не в выборах, а в том, чтобы избавиться лично от Зеленского», – уверен бывший дипломат.

Скорость Трампа, вероятно, приведет не столько к быстрому миру, сколько к неприемлемому предложению для Украины, предполагает издание. Тогда Зеленскому придется растягивать процесс и в этом промежутке времени вести переговоры.

В отличие от Трампа, Зеленский не раскрыл свои «красные линии». Готовность сесть за стол переговоров с «убийцей» (под которым он подразумевает Путина) — достаточный компромисс, сказал он на прошлой неделе. Но Зеленский уже дал понять, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности или на любую сделку, заключенную за его спиной.

Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что Украина вряд ли когда-либо официально признает утраченные территории как часть сделки. По его словам, абсолютный минимум, на который может согласиться Украина — это сохранение связей с западными армиями, отсутствие серьезной демилитаризации, продолжение поставок оружия и денег и наличие иностранных миротворческих сил. Размер этих сил имеет меньшее значение, чем сам факт их присутствия.

«Мы считаем, что, как только они здесь появятся, им будет трудно уйти», — откровенно раскрыд киевский расчет он.

Тем временем у Трампа есть много рычагов, которые он может использовать, чтобы добиться согласия. Он может — и, скорее всего, сделает это — сократить или прекратить военную помощь. Он может в одностороннем порядке отменить санкции против России. Он может сократить и другую жизненно важную поддержку, такую как целеуказание в реальном времени и использование Starlink, основы связи Украины на поле боя.

Как сказал один высокопоставленный американский чиновник: «Если Зеленский сможет мобилизовать 18-20-летних мужчин, то, возможно, стоит бороться. Если не сможет, то ему следует согласиться на лучшую сделку из доступных».

Поскольку Европа отстранена от участия в сделках, заключаемых Трампом, многое теперь зависит от Зеленского и его желания бороться. Но противостоять американскому лидеру, который преуспевает в использовании врагов для самоопределения, будет опасно и психологически тяжело. Инсайдеры опасаются, что Зеленский отступает во все более узкий круг как раз в тот момент, когда ему нужна самая широкая поддержка.

«Нет никого, кто был бы готов сказать ему «нет», и он совершает ошибки», — жалуется один из них.

Теоретически Украина может продолжать борьбу вопреки сделке с Трампом. На практике же ее положение со временем будет ухудшаться. Война жестока для обеих сторон, но в большей степени для более бедных и малочисленных украинцев, прогнозирует журнал.