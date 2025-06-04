Предатель из Крыма помог СБУ установить видеонаблюдение и получил 20 лет тюрьмы

04.06.2025 16:42
  (Мск) , Севастополь Виктор Орлов
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Госизмена, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня


Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам тюрьмы местного жителя, который, будучи противником СВО, в начале 2022 года вышел на СБУ и предложил свои услуги.

«В октябре 2022 года он получил от кураторов задание, согласно которому должен был установить видеонаблюдение за зданием одного из правоохранительных органов. Для этого мужчина под предлогом  оказания содействия правоохранителям установил на балконе квартиры местного жителя камеры видеонаблюдения. В дальнейшем он передал представителю иностранного государства информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени. Его действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России», – говорится в сообщении.

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Верховный суд Крыма приговорил к 20 годам тюрьмы местного жителя, который, будучи противником СВО,...

Суд приговорил изменника к 20 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Отбывать  первые 3 года лишения свободы он будет в тюрьме, а последующие – в исправительной колонии строгого режима.

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