Появляется все больше желающих транспортировать российскую нефть

На Западе не имеют представления о точной цене на российскую нефть сорта «Юралз», но самоуверенно рассуждают о плохой экономической ситуации в России. Реальность же прямо противоположная.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юралз» и его цена – это не та величина, которая подвержена прямому измерению. Говорят, что цена «Юралз» в Приморске 52 доллара за баррель. Это совсем искусственная величина. «Юралз» не торгуется на бирже. И уж тем более не торгуется в Приморске. Она продается в портах Китая и Индии по месячным контрактам, привязанным к котировкам нефти сортов «Дубай», «Оман», которые как-то коррелируют с «Брент», но не напрямую. Но эти цены хоть в какой-то мере известны. А дальше агентства прикидывают стандартный дисконт между «Юралз» и «Оман» и цену фрахта. Ну, мы так думаем», – сказал Вакуленко.

Однако в нынешних нестабильных условиях, по его мнению, есть все основания для снижения и дисконта, и цены за фрахт.