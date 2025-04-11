Потерял интерес. На сегодняшнем «Рамштайне» впервые не будет главы Пентагона

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The New York Times пишет, что на сегодняшнем заседании группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» глава Пентагона Пит Хегсет будет присутствовать лишь виртуально. Издание связывает это с потерей интереса к украинской проблематике со стороны нового руководства американского военного ведомства.

«Когда сегодня военные лидеры примерно 50 стран соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить поставки помощи Киеву, будет заметно отсутствие одного из них — министра обороны США Пита Хегсета. Вместо того чтобы лично присутствовать на встрече — 27-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины — Хегсет, как ожидается, примет в ней участие в виртуальном формате», – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что предшественник Хегсета на посту министра обороны США Ллойд Остин основал группу из примерно 50 стран для поддержки Киева, но Хегсет отказался от руководства ею.

Перед последним заседанием «Рамштайна», состоявшимся 12 февраля, Хегсет передал руководство контактной группой Великобритании. Теперь председателем является британский министр обороны Джон Хили.

«Это будет первый случай с момента создания группы «Рамштайн» три года назад, когда высшее гражданское лицо Пентагона не будет физически присутствовать на очном заседании группы, поскольку администрация Трампа все меньше относится к Украине как к партнеру и сближается с Россией», – отмечает газета.

Впрочем, пока что на Пентагоне висят «хвосты», оставленные предшественниками. Отсюда и необходимость хотя бы виртуального присутствия на заседаниях «Рамштайна».

Как известно, администрация Байдена одобрила 74 пакета военной помощи для Украины, взятых из запасов Пентагона, на общую сумму более 34 миллиардов долларов. Примерно такую же сумму США выделили Украине на закупку военной техники непосредственно у американских оборонных компаний.

Администрация Трампа не объявляла о новой помощи Украине со дня инаугурации, хотя, по данным Пентагона, около 3,85 миллиарда долларов выделенных еще Байденом, остаются неосвоенными.

Отсутствие новой военной поддержки — не единственный способ, которым администрация Трампа «заморозила» Украину, отмечает издание.

Согласно заявлениям Пентагона, с момента вступления в должность Хегсет провел частные беседы или встречи с лидерами 16 стран. При этом, с украинскими официальными лицами он имел лишь одну краткую встречу на полях январского саммита «Рамштайна». Других сведений о его беседах или встречах с представителями украинского правительства или военных нет.