Посол вон. Украину покидает «смотрящая» от Байдена

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Сразу несколько ведущих западных СМИ – Reuters, The Associated Press и Financial Times пишут, со ссылкой на Госдеп США, что нынешняя посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост после почти трёх лет работы. В Госдепартаменте подтвердили, что она оставит должность в ближайшее время.

Ранее о планах Бринк досрочно уйти в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа сообщала американская CBS News со ссылкой на свои источники. Причем, по данным канала, госсекретарь Марко Рубио якобы хотел оставить ее на должности.

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По информации журналистов, Бринк уже совершила прощальные звонки коллегам, а заявление об отставке подала еще в январе, после инаугурации президента Дональда Трампа, в рамках стандартной ротации. Однако Рубио намеревался оставить Бринк в должности, поэтому тогда отклонил ее заявление.

«Ее отставка связана с необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID. К тому же, Бринк служит в зоне боевых действий, вдали от своей семьи, поскольку Киев входит в список столиц, где американские дипломаты служат, не привозя с собой семьи», – писал CBS News.

Бринк занимала пост с мая 2022 года, в период администрации Джо Байдена, и все эти годы активно выступала за военную поддержку Украины В украинском политикуме Бринк считалась близкой к Демпартии США и была «крышей» различных украинских грантоедов.

Как сообщает AP, решение об уходе принято по её инициативе, и она намерена завершить карьеру в дипломатической службе.

«Она была послом в Украине три года — это долгое время в зоне боевых действий», — отметили в Госдепе.

Reuters также подтверждает, что Бринк уйдет в отставку по собственному желанию. Причиной такого решения стало несогласие дипломата с политикой администрации президента Дональда Трампа, а также ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

По сведениям конфидентов британской Financial Times, высокопоставленные чиновники Белого дома оказывали давление на Бринк и ставили под сомнение ее готовность поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая сильно отличается от политики бывшего президента Джо Байдена.

Западные дипломаты, работающие в Украине, назвали Бринк «важнейшим защитником Киева» на фоне военной кампании России. При этом, по их словам, в последнее время посол поменяла свою риторику на более соответствующую позиции Трампа. Так, после недавнего удара России баллистической ракетной по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, в том числе девять детей, Бринк в своем посте в соцсети Х не возложила за это ответственность на Москву.

Такая реакция вызвала раздражение Зеленского, который отметил что был «неприятно удивлен», поскольку США теперь «боятся произносить слово «русские», когда говорят о ракете, которая убила детей».

Сетевые острословы уже комментируют пересменку в посольстве.