Послание украинцам от Келлога:  переговорам – да, НАТО – нет

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Спецпосланник Трампа Кит Келлог в эфире телеканала ABC News. призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле.

«Я говорил с Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле, он также еще не видел (меморандум РФ). Я всегда предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьёзно»,— сказал Келлог.

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Вмешательство Келлога, судя по всему, понадобилось после того, как Украина встала в позу, потребовав от России заранее передать ей проект меморандума с условиями перемирия, который планируется обсудить на переговорах.

В Кремле назвали это требование «неконструктивным», пообещав, что покажут документ непосредственно на встрече.

В том же интервью ABC News Келлог подтвердил, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России, а вступление Украины в альянс «не обсуждается».

«Для нас вступление Украины в НАТО — не обсуждается. Мы — не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются. А ведь нужно согласие всех 32 стран НАТО, чтобы кто-то мог вступить», – ответил он на вопрос, пойдет ли Трамп навстречу требованиям Путина о нерасширении Альянса.

Келлог подтвердил, что нерасширение НАТО – одно из требований РФ.