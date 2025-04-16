Посланцы Трампа летят в Париж – говорить с Макроном об Украине и тарифах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская версия Politico пишет, что главные переговорщики Трампа – глава Госдепа Рубио и спецпредставитель Уиткофф отправляются во Францию для переговоров по Украине, Ирану и тарифам.

«Госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уиткофф, специальный посланник президента Дональда Трампа, которому поручено положить конец конфликтам на Украине и в секторе Газа, как ожидается, отправятся в Париж в конце этой недели, сообщили два человека, знакомые с подготовкой к поездке», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По данным издания, Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио побеседует с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро. Стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения в связи с угрозами Трампа о введении тарифов, сообщил собеседник.

По словам американского чиновника, после Парижа Рубио отправится в Африку.

«Беседа Макрона с Уиткоффом состоится всего через несколько дней после того, как посланник встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное прекращение огня на Украине на фоне зашедших в тупик российско-американских переговоров. Встреча в Москве стала «еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня», несмотря на «разочарование» Трампа, по словам пресс-секретаря Белого дома», – говорится в материале.

Отмечается, что французский президент возглавляет европейские усилия по предоставлению Киеву гарантий безопасности, включая развертывание на Украине так называемых сил обеспечения безопасности. Ранее Макрон безуспешно пытался добиться от Трампа американской поддержки этой инициативы. Вполне вероятно, что новая попытка будет предпринята им в ходе разговора с американскими официалами.

Отмечается, что эта поездка станет первым посещением Франции американскими высокопоставленными лицами с тех пор, как вице-президент США Джей Ди Вэнс принял участие в саммите по искусственному интеллекту в феврале.

Ожидается, что на повестке дня будет также стоять вопрос о тарифах. На прошлой неделе Макрон заявил, что решение Трампа приостановить на 90 дней действие своих самых жестких тарифов дает лишь «хрупкую» паузу в напряженности.