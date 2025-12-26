Пошли по беспределу: Босния отменяет результаты выборов в Республике Сербской
Центризбирком Боснии и Герцеговины, где заправляют мусульмане-бошняки, принял решение аннулировать результаты досрочных выборов президента Республики Сербской в 17 округах на 136 участках.
Это делается, чтобы подвергнуть сомнению победу соратника отстранённого от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика – Синиша Каран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Каран в ноябре опередил кандидата от прозападной и лояльной бошняцкому Сараево Бранко Бланушу на 9 577 голосов.
Теперь ожидается решение о проведении новых выборов.
«Кого они обманывают? Во всей Республике Сербской в день выборов возражения были только в трех местах. Избирательные участки назначили они, а не мы…. Мы будем бороться за Республику Сербскую и победим, потому что это единственный возможный вариант», – прокомментировал скандальное решение ЦИК сам Додик.
Напомним, что на досрочные выводы Республика Сербская была вынуждена пойти после того, как суд БиГ вынес решение против законно избранного президента Милорада Додика, запретив ему в течении шести лет занимать государственные должности.
Поводом стал бойкот решений западного надсмотрщика за Боснией – «Верховного представителя» – немца Кристина Шмидта, которого сербский энтитет не признал из-за того, что его кандидатура не прошла необходимого согласования в Совбезе ООН.
Позиция Додика и его команды не даёт втянуть БиГ в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям, также его партия активно сотрудничает с Москвой, поэтому Запад пытается сменить руководство республики.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: