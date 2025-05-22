Портнов рейдерил для Зеленского и его команды, его убрали, чтобы замести следы – Дубинский
Бывшего-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова могли убить, чтобы замести следы коррупции и рейдерства в интересах окружения президента Владимира Зеленского и его команды.
Об этом в своем блоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Дубинского, Портнов работал в связке с бывшим начальником главного управления Минюста Украины в Крыму Сергеем Коровненко, который считается «кошельком» замглавы Зе-офиса Олега Татарова. Коровненко также является сожителем известной киевской бизнес-леди Влады Молчановой, которая за последние годы обжилась большим количеством активов.
«Активы эти образуются у Коровненко и Влады Молчановой за счет судебных решений, которые курировал Андрей Владимирович Портнов. Я не утверждаю, что это стала причиной его убийства, но в среде определенного типа людей есть очень четкое понимание, что таким образом могли передать привет Олегу Юрьевичу Татарову, который слегка подохренел всех обилечивать и оформлять на себя огромное количество активов», – сказал Дубинский.
Он считает, что одной из причин убийства Портнова могла стать месть бывших держателей национализированных и присвоенных окружением Зеленского активов.
«Бывшие активы Медведчука, которые принадлежали ему в земельных активах, в строительных активах, оформили на себя люди Татарова. И произошло это через серию судебных решений, занимался которыми Андрей Владимирович Портнов. Могло ли это быть местью Медведчука? Вполне. Могло ли это быть местью людей, у которых Татаров с Коровненко поотжимали активы, ну, условно, Банк «Аркада», «Киевгорстрой», рынок «Столичный», который ранее контролировали Юра Енакиевский и сын Аазарова, – он же тоже оказался в распоряжении семьи Коровненко и Влады Молчановой», – добавил депутат.
По его версии, в целом у Портнова было много врагов, но ликвидировать его могли и как важное звено рейдерских схем Зе-офиса, чтобы скрыть связь заказчика с исполнителем.
«Татаров, Зеленский, Ермак, обезжирили через украинские суды огромное количество очень богатых людей, нажив очень много врагов. Исполнял это Андрей Владимирович Портнов. Звонил судьям и давал им указания…У меня возникает еще и предположение о том, что ликвидировать Портнова могли по указанию Ермака, Зеленского и Татарова как ту ниточку, которая вела от заказчика судебных решений, с помощью которых они обогащались, к исполнителям этих судебных решений», – отметил Дубинский
Эмигрировавший с Украины политолог Михаил Павлив в своем блоге не исключает, что Портнов стал жертвой крупных бизнесменов, обиженных на юриста.
«У Портнова давно все было хорошо с киевским режимом. Он неформально консультировал Ермака и его зама по силовикам Татарова. Судебные решения в его пользу с исками о защите достоинства к журналистам и медиа сыпались в последнее время как из рога изобилия, что лишний раз подтверждает его статус при нынешней власти. Так что нет, не украинская власть была заказчиком. А, повторюсь, кто угодно. Десятки имен из украинского бизнеса и криминала. Наиболее вероятные заказчики убийства Портнова – это Порошенко или Коломойский. У каждого был мотив и серьезный», – пишет Павлив.
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