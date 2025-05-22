Портнов рейдерил для Зеленского и его команды, его убрали, чтобы замести следы – Дубинский

Бывшего-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова могли убить, чтобы замести следы коррупции и рейдерства в интересах окружения президента Владимира Зеленского и его команды.

Об этом в своем блоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дубинского, Портнов работал в связке с бывшим начальником главного управления Минюста Украины в Крыму Сергеем Коровненко, который считается «кошельком» замглавы Зе-офиса Олега Татарова. Коровненко также является сожителем известной киевской бизнес-леди Влады Молчановой, которая за последние годы обжилась большим количеством активов.

«Активы эти образуются у Коровненко и Влады Молчановой за счет судебных решений, которые курировал Андрей Владимирович Портнов. Я не утверждаю, что это стала причиной его убийства, но в среде определенного типа людей есть очень четкое понимание, что таким образом могли передать привет Олегу Юрьевичу Татарову, который слегка подохренел всех обилечивать и оформлять на себя огромное количество активов», – сказал Дубинский.

Он считает, что одной из причин убийства Портнова могла стать месть бывших держателей национализированных и присвоенных окружением Зеленского активов.

«Бывшие активы Медведчука, которые принадлежали ему в земельных активах, в строительных активах, оформили на себя люди Татарова. И произошло это через серию судебных решений, занимался которыми Андрей Владимирович Портнов. Могло ли это быть местью Медведчука? Вполне. Могло ли это быть местью людей, у которых Татаров с Коровненко поотжимали активы, ну, условно, Банк «Аркада», «Киевгорстрой», рынок «Столичный», который ранее контролировали Юра Енакиевский и сын Аазарова, – он же тоже оказался в распоряжении семьи Коровненко и Влады Молчановой», – добавил депутат.

По его версии, в целом у Портнова было много врагов, но ликвидировать его могли и как важное звено рейдерских схем Зе-офиса, чтобы скрыть связь заказчика с исполнителем.

«Татаров, Зеленский, Ермак, обезжирили через украинские суды огромное количество очень богатых людей, нажив очень много врагов. Исполнял это Андрей Владимирович Портнов. Звонил судьям и давал им указания…У меня возникает еще и предположение о том, что ликвидировать Портнова могли по указанию Ермака, Зеленского и Татарова как ту ниточку, которая вела от заказчика судебных решений, с помощью которых они обогащались, к исполнителям этих судебных решений», – отметил Дубинский

Эмигрировавший с Украины политолог Михаил Павлив в своем блоге не исключает, что Портнов стал жертвой крупных бизнесменов, обиженных на юриста.