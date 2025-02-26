Пора смириться. Война закончится так, как хочет Москва – полковник США
США должны отправить делегацию в Европу, чтобы донести до элит ЕС, что им придется смириться с требованиями России и принять их, как приняли сами Штаты.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Было бы здорово, если бы делегация, которую мы отправили в Саудовскую Аравию, просто уехала в Берлин, Париж и Лондон, чтобы напрямую обратиться к европейцам и правительствам этих стран и сказать: «Вот, о чем мы договорились, вот, к чему мы пришли в принципе, и вот, что мы собираемся делать дальше». Это было бы полезно, но мы этого не сделали, и я понимаю, почему. Но сейчас европейцы не видят, куда дует ветер, и не понимают, что эта война закончится не так, как они хотят. Она закончится так, как хочет Москва. И мы готовы это принять, потому что в конце концов они живут там. Восточная Украина рядом с ними, не с нами, и мы уважаем их желания.
Я имею в виду, что именно это президент Трамп и пытается донести. И если европейцы не собираются присоединяться, то есть много способов, которые можно использовать за кулисами, чтобы, скажем так, навредить политической карьере людей, которые сейчас находятся у власти в этих столицах. И президент Трамп это знает, и ему решать, стоит ли это делать, чтобы усилить свое влияние. Вспомните, Эйзенхауэр поссорился с британцами, французами и израильтянами в 1956 году. Он заставил их считаться с собой, и все отступили и встали на его сторону. Мы все еще можем влиять, и они это знают, и в их интересах сотрудничать с нами, а не противостоять нам», – заявил Макгрегор.
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