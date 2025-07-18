«Понравится лишь фанам БДСМ»: русофоб Дроздов об эскалации между РФ и США

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 12:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Любая эскалация между США и Россией, которая неизбежно произойдет в случае передачи Штатами нового оружия Украине, будет происходить на территории Украины и ценой жизни украинских солдат.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любая эскалация между США и Россией, которая неизбежно произойдет в случае передачи Штатами нового...

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«Любая военная помощь, которая будет, она будет на выполнение редкоземельного соглашения и вписана как вклад США. Потому что весь вообще формат военной помощи для Украины сейчас подвязан под редкоземельное соглашение, о чем в Украине не говорится почему-то…

Поэтому эта гонка, эскалация, которая произойдет, потому что все, что усиливает одну сторону, будет провоцировать усиление второй стороны, надо понимать, что это все равно будет двустороннее движение, и кто любит бондаж, кто любит БДСМ, тот просто должен понимать, что все эти процессы все равно так или иначе будут происходить на нашей территории и нашими средствами, нашими жизнями», – заявил Дроздов.

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