«Понравится лишь фанам БДСМ»: русофоб Дроздов об эскалации между РФ и США

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Любая эскалация между США и Россией, которая неизбежно произойдет в случае передачи Штатами нового оружия Украине, будет происходить на территории Украины и ценой жизни украинских солдат.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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