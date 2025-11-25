«Получим фортецю Днепр»: в Киеве со страхом ждут отключения американских спутников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за политической ситуации внутри своей страны президент США Дональд Трамп будет интенсифицировать мирный процесс на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Трампу надо спешить, четыре пункта уже республиканцы проигрывают по социологии демократам, поэтому ему здесь надо финализироваться. Я думаю, он приложит все возможные усилия для того, чтобы правовыми средствами через раскрутку Миндичгейта или угрозу приостановить поставки закупленного оружия, отказ в предоставлении развединформации…», – сказал эксперт.

Бортник же заметил, что наиболее критичное здесь для Украины – разведданные, отрезание от которых скажется на фронте уже сегодня, поскольку ВС РФ получат во-первых, возможность наносить более неожиданные ракетные удары, а, во-вторых, незаметно сконцентрировать группировки на прорывы.