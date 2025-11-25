«Получим фортецю Днепр»: в Киеве со страхом ждут отключения американских спутников

Игорь Шкапа.  
25.11.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 483
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Из-за политической ситуации внутри своей страны президент США Дональд Трамп будет интенсифицировать мирный процесс на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Из-за политической ситуации внутри своей страны президент США Дональд Трамп будет интенсифицировать мирный процесс...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трампу надо спешить, четыре пункта уже республиканцы проигрывают по социологии демократам, поэтому ему здесь надо финализироваться. Я думаю, он приложит все возможные усилия для того, чтобы правовыми средствами через раскрутку Миндичгейта или угрозу приостановить поставки закупленного оружия, отказ в предоставлении развединформации…», – сказал эксперт.

Бортник же заметил, что наиболее критичное здесь для Украины – разведданные, отрезание от которых скажется на фронте уже сегодня, поскольку ВС РФ получат во-первых, возможность наносить более неожиданные ракетные удары, а, во-вторых, незаметно сконцентрировать группировки на прорывы.

«Мы получим у противника оперативную внезапность, – соглашается Золотарев. – Сейчас благо 226 разведывательных спутников, работающих на Пентагон, ЦРУ, дают очень хорошие ситуационную осведомлённость. У европейских партнёров – 25, у Франции, у Британии, это ни о чём. А без этого мы рискуем получить и «фортецю» Павлоград, и «фортецю» Днепр».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить