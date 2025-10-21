«Полу-членство» в ЕС: Билет в один конец для Молдовы

ЕС обсуждает «ускоренное» расширение: страны-кандидаты смогут вступить без полного права голоса. Это создаст «второй уровень» членов, чтобы обойти вето старых участников Союза.

Что это модель несет Молдове, «ПолитНавигатору» объясняет эксперт Финуниверситета при правительстве РФ, экс-замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников.

Согласится ли Молдова на ограниченный формат членства? Какие политические риски возникнут для нее?

Никаких возражений со стороны действующих властей не последует, напротив, это будет выглядеть их безусловной победой. Формальное членство в ЕС без права голоса в нем – по сути, юридическое оформление уже сложившегося контроля Брюсселя над Молдовой. Проблема тут одна: у населения страны исчезает и гипотетическая возможность управлять внешней и внутренней политикой своего государства. Это билет в один конец. Но это проблема не одной Молдовы. Государства-кандидаты в члены ЕС могут выступить в данном случае инструментом для решения внутренних проблем Евросоюза. ЕС скоро будет трансформироваться. В нынешнем виде, когда какая-нибудь Венгрия или Словакия могут блокировать принципиальные решения Брюсселя, это объединение оказывается мало дееспособно. В прошлом, когда ЕС был на подъеме, решения принимались единогласно, и это выглядело как образец демократии и пример для подражания другим межгосударственным объединениям. Сейчас экономика ЕС в кризисе, ресурсов не хватает, поэтому отдельные страны пытаются выбраться из ямы, в которой оказались из-за недальновидной политики Брюсселя, самостоятельно. Принятие в объединение государств с неполноправным статусом обозначает общую перспективу, когда голоса одного, двух или пяти государств не будут означать вето на принятие того или иного решения. Этим странам придется подчиняться воле большинства. В более далекой перспективе, видимо, и нынешние локомотивы ЕС утратят возможность влиять на курс объединения. Впрочем, решения будут приниматься, как и сейчас, непонятно кем и где, но для их проведения в жизнь не понадобится долгих процедур согласования и торга с национальными правительствами.

Как возможное принятие Молдовы в ЕС в формате «члена второго уровня» повлияет на легитимность курса евроинтеграции? Как власти объяснят избирателям «усеченный» статус и какой эффект это может иметь на будущих выборах, учитывая обещания «полного» вступления в ЕС к 2028 году?

Понятие легитимности в принципе несовместимо с нынешним режимом и его курсом. Все помнят «чудесные» выборы в Молдове 2024 года и их ремейк в 2025 году, когда результат явно натянули с помощью манипуляций. В РМ сейчас нелегитимный президент, нелегитимный курс на евроинтеграцию, теперь уже и нелегитимный парламент. Страну против воли большинства населения берут под контроль внешние силы, но обставляют это как одолжение или награду за хорошее поведение. На деле Молдова попала в зависимость к Брюсселю и уже лишилась своего суверенитета. Как это будет оформлено – в виде членства в ЕС без права голоса или какую-то менее унизительную форму – особого значения не имеет. Тем более не имеют значения выборы 2028-2029 годов. Это будет скорее технический вопрос. Последний шанс как-то повлиять на ситуацию у молдавских элит был на прошедших парламентских выборах. Этот шанс они упустили.

Как «недочленство» Молдовы в ЕС повлияет на Приднестровье?