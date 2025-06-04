Польша объявила, что уготовила Украине роль буфера

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Россия достигает своих целей на Украине, хотя это и дается Москве крайне непросто.

Об этом в интервью «Rzeczpospolita» завил генерал-лейтенант запаса, глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковски.

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«Россия убеждена, что она побеждает и захватывает украинскую территорию по частям. Это правда, что она достигает этого ценой огромных потерь, но нет никаких признаков того, что негативные экономические тенденции или другие обстоятельства заставят ее изменить свои цели», — сказал глава польского БНБ.

При этом он дал понять, что Россия не собирается атаковать Польшу, отметив, что Москва «осознает, что последствия ее нападения на союзническую территорию будут для нее неприемлемы».