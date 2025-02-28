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К началу переговоров Россия намерена лишить Украину ее главного козыря.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член президиума организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.

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Он отметил, что российские морпехи прорвались в Сумскую область и пытаются полностью взять трассу на Суджу под огневой контроль.

«Сейчас трасса находится только под частичным контролем. Но думаю, что уже в ближайшее время это задача будет решена», – сказал Сыртланов в интервью «Московскому комсомольцу».

Посоле этого, продолжает он, начнется генеральное наступление на Суджанский гарнизон противника.

«Под Суджей окопалось несколько тысяч человек – отъявленных неонацистов, которые совершали зверства против мирного населения, не успевшего эвакуироваться. Что касается замысла, то, как видится, государственная граница будет перекрыта российскими десантниками, морским пехотинцам со стороны Сумской области, после чего с трех направлений по уже окружённой группировке противника будет нанесён удар. Думаю, в течение нескольких недель мы увидим полное освобождение территории Курской области», – прогнозирует полковник.

По его словам, у ВСУ есть буквально несколько дней, чтобы уйти из Суджи, не попав в окружение.