Полковник СБУ успокаивает громадян: «Без разведданных на сто процентов не ослепнем»

Без американских разведданных от Украины следует ожидать падения эффективности ведения войны.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, разведданные получать очень важно, но если кто-то думает, что если США перестанут нам давать, то мы вообще перестанем получать – там есть разные уровни разведданных. Некоторые мы можем получать сами, некоторые от европейских партнёров, но большую часть, конечно, США.

Если мы говорим о тактическом уровне, мы можем это перекрывать за счёт тех спутников, которыми нас обеспечивают, которые у нас есть. И с помощью дронов. 60 км для «Хаймарсов» – это зона, которую мы можем себе обеспечить. Главное, чтобы были для них ракеты. Далее, если мы наносим удары по территории противника, они как правило, по стационарным объектам, практически все знают, где они находятся.

Действительно важна информация о попытках русских наносить ракетные удары, о их самолётах, которые взлетают, также важно это то, что наши граждане получают оповещения на свои телефоны, это всё помогают наши партнёры. И пока что эта информация есть, слава богу. Конечно, мы знаем, где их аэродромы находятся, а вот в онлайне, есть там самолёты или нет, это уже чувствительная информация, которую мы не можем», – рассказал Костенко.