Полковник разведки: Запад спас Россию ценой собственной скорой погибели

Западное влияние в мире пошло на спад, а российское – в рост.

Об этом на канале «Джентльмены предпочитают» заявил доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши противники ждали, пока мы загнёмся. С плохой демографией, с отсутствием роста и так далее, мы потеряли бы и все остатки промышленности.

Но они решили ускорить процесс, надавить, устроили Украину. И Россия проснулась. А когда Россия просыпается, она просыпается надолго, начинается новый цикл.

И мы начинаем вспоминать, что мы великая держава, что надо своим умом жить, что надо наращивать компетенции. И вот мы сейчас из этого состояния летаргического сна активно выходим», – сказал Безруков.