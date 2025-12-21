Полковник Пинчук предупреждает: «Цифра в миллион FPV на деле может ничего не значить»

До сих пор существует проблема поставок на фронт беспилотников, которые попросту не используют в виду бесполезности, тем не менее, где-то на этих количествах ставятся галочки и пишутся отчёты о проделанной работе.

Об этом на канале издательства «Книжный мир» заявил экс- руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любят сравнивать количество – вот, мы выпустили миллиард FPV, миллион или сто тысяч, не важно. Что мне от него, даже если ты не врёшь? К FPV, которые штампуют, нужны станции наземной системы управления, очень дефицитные, без которых FPV не вылетает. Никто не говорит, сколько в НСУ сделали. Это не звучит так эффектно. А дальше идут усилители всевозможные, проблемы с прошивками, всевозможная периферия. И качество этих дронов тоже очень сильно отличается», – отметил он.

«Пресловутый мой «любимый» дрон «Сибирячок», который никуда не может лететь, ничего не держит, с плохой оптикой, с неустойчивыми системами управления. Ну, бесполезный вообще!.. Его поставляют. Где-то в графе отчета у кого-то он ложится, галочку ставят. Тут и деньги на этом зарабатывают. Ну, и прекрасно отчитываются штуками. А его не используют. Он просто лежит бесполезный», – рассказал Пинчук.