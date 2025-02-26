Полковник Макгрегор: Зеленскому лучше уйти, если хочет жить

Анатолий Лапин.  
26.02.2025 13:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Зеленский уже не играет никакой роли в переговорах между США и Россией.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский уже не играет никакой роли в переговорах между США и Россией. Об...

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«Я действительно шокирован поведением Зеленского, и меня поражает, насколько вежлив президент Трамп. Он был очень вежлив. Правда в том, что Зеленский больше не имеет значения, ему нужно заткнуться и как можно скорее уйти со сцены. Чем дольше он там остается, тем меньше вероятность, что он проживет долго, он должен это понимать. Он должен перестать слушать британцев и французов, которые говорят ему всякую ерунду, и никак не могут ему помочь, особенно этого главного клоуна в европейском цирке, Бориса Джонсона, который недавно снова был в Киеве…

Я думаю, что на данном этапе игры Зеленский не имеет никакого значения, и не важно, что он говорит или делает. А британцам и французам пора возвращаться домой и приказать своим войскам отступить», – заявил Макгрегор.

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