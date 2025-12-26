Политолог: Ургант имел возможность покаяться, но выбрал путь Ларисы Долиной

Телеведущий Иван Ургант, устроивший целую эпопею со своим отношением к СВО, выездом и возвращением в Россию, давно имел возможность всё исправить и вернуться в эфир, однако решил действовать иначе.

Об этом на канале «Всё по полочкам» заявил политолог Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сколько времени прошло, как у нас чуть ли не самый топовый ведущий с Первого канала, который был в фаворе, оступился. Четыре года прошло. Пора бы за это время понять, что нужно, грубо говоря, покаяться. Покаянную голову меч не сечет. И в русской традиции милосердие выше справедливости. Но только если ты раскаялся, покаялся действием. Не просто – «давайте сделаем вид, что ничего не было, попробуем под ковром договориться». У нас тут уже одна договаривалась. Все, кто имел отношение, до Верховного Суда дошли. И полетели головы. Не надо договариваться. Найди в себе мужество. Скажи: «да, ошибся, да, не понял». И на ближайшие годик-полтора – ЛНР, ДНР, Харьковская, Запорожская область, там выступления, там юморески, там вот это всё», – сказал Школьников.