Политолог: Ургант имел возможность покаяться, но выбрал путь Ларисы Долиной
Телеведущий Иван Ургант, устроивший целую эпопею со своим отношением к СВО, выездом и возвращением в Россию, давно имел возможность всё исправить и вернуться в эфир, однако решил действовать иначе.
Об этом на канале «Всё по полочкам» заявил политолог Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сколько времени прошло, как у нас чуть ли не самый топовый ведущий с Первого канала, который был в фаворе, оступился. Четыре года прошло. Пора бы за это время понять, что нужно, грубо говоря, покаяться. Покаянную голову меч не сечет. И в русской традиции милосердие выше справедливости. Но только если ты раскаялся, покаялся действием.
Не просто – «давайте сделаем вид, что ничего не было, попробуем под ковром договориться». У нас тут уже одна договаривалась. Все, кто имел отношение, до Верховного Суда дошли. И полетели головы. Не надо договариваться.
Найди в себе мужество. Скажи: «да, ошибся, да, не понял». И на ближайшие годик-полтора – ЛНР, ДНР, Харьковская, Запорожская область, там выступления, там юморески, там вот это всё», – сказал Школьников.
«Давно бы уже всё бы вернулось, и стал бы героем. Просто потому, что за это время бы количество сюжетов, где и погибнуть можно было, и много чего, накопилось бы. И забыли бы это. В русской традиции милосердие выше справедливости. Но должно быть покаяние, деятельное покаяние, искреннее, а не как «давайте сделаем вид, что ничего не было», – подчеркнул политолог.
