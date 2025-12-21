Политолог Скурлатов: Скорость наступления ВС РФ можно и нужно увеличить в разы
В отличие от российской, украинская сторона демонстрирует неприкрытую нервозность, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что Москва воюет не в полную мощь.
Об этом на канале «Baltnews» заявил доктор политических наук Игорь Скурлатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Путин на видеообщении также подчеркнул, указал, что если будут воевать, то мы готовы к этому – и будем дальше воевать. Путин выступал в спокойной тональности, в состоянии духовного равновесия – и дал однозначно понять, что мы не будем останавливаться по ЛБС, как того хочет Трамп. И мы надеемся, что всё-таки мы увеличим свое и ускорим свое наступление для того, чтобы закончить его победой в Киеве.
А истерика со стороны Украины, – почему? Они занервничали. Потому что российская армия всё-таки худо-бедно, но наступает, пусть небольшие города, но берёт, пусть скорость небольшая, но она нарастает, и развитие ВПК имеет положительную динамику», – сказал политолог.
«Они понимают прекрасно, что скорость наступления Путин может увеличить в разы, применяя те средства, которые сейчас пока отказывается применять. То есть это бомбежки критически важной инфраструктуры в городах Украины, уничтожение Киева вместе с его штабами, Радой и бункерами, уничтожение главарей киевской хунты. Всё это мы можем.
И Зеленский знает, что можем – но пока не делаем. Вот это вызывает нервозность. Мир, о котором объявлял наш президент на «линии», может быть достижим, увы, не мирными путями, а именно только наступлением.
Нам бы хотелось, чтобы скорость наступления была увеличена, потому что всем, конечно, надоела уже эта СВО, вся эта война, все эти санкции и так далее. Единственный выход, кроме нашего поражения, конечно, – парад Победы в русском городе Киеве», – уверен Скурлатов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: