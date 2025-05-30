Пока ВПК России работает в три смены, европейские партнеры завышают цены на снаряды
Европейские партнеры не спешат с производством боеприпасов, а то, что выпускают, продают Украине по завышенным ценам.
Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как бы там ни было, но Соединённые Штаты закрывали три четверти потребностей Украины в вооружении. Да, допустим, мы можем сказать огромное спасибо Дании, которая отдала весь свой артиллерийский парк Украине. Но это всего лишь один артиллерийский полк, вот этих САУ по масштабам. В Норвегии «Концберг» делает неплохие «NASAMS» системы, но которым критично не хватает ракет и объёмов производства. Да, планируют те 5 миллиардов на производство четырёх комплексов IRIS-T в том числе.
Но пока российский ВПК, перешел на трёхсменную работу, наши европейские партнёры как-то не спешат демонстрировать свои возможности. И более того, как с «Рейнметалл», который поставляет нам снаряды, – как только пошли заказы, стоимость снаряда, вместо того чтобы снизиться за счет объема, подскочила до 3500 евро. Шикарно», – заявил Золотарев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: