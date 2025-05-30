Пока ВПК России работает в три смены, европейские партнеры завышают цены на снаряды

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские партнеры не спешат с производством боеприпасов, а то, что выпускают, продают Украине по завышенным ценам.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.