«Пока нефтяные спекулянты торгуют страхами» – эксперт сделал прогноз по глобальному рынку

Падение мировых цен на нефть на 10% происходит при отсутствии падения спроса на «черное золото»..

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На физическом рынке не происходит ничего. На рынке нефти катастрофа, но на физическом рынке нефти ничего не случилось. Это означает, что на фондовых рынках, на рынках нефтяных фьючерсов трейдеры продают страх.

Цена формируется не на рынке «физики». Ничего не случилось: не обвалилась еще китайская экономика физически, не обвалился спрос на нефть. Нет у нас данных, что спрос на нефть обвалился в моменте.

Но страх как лучшее средство продажи работает на все 100%. Спекулянты нефтяными фьючерсами используют информационную лавину», – сказал Симонов.