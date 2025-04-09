«Пока нефтяные спекулянты торгуют страхами» – эксперт сделал прогноз по глобальному рынку

Елена Острякова.  
09.04.2025 16:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Торговля


Падение мировых цен на нефть на 10% происходит при отсутствии падения спроса на «черное золото»..

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Падение мировых цен на нефть на 10% происходит при отсутствии падения спроса на «черное...

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«На физическом рынке не происходит ничего. На рынке нефти катастрофа, но на физическом рынке нефти ничего не случилось. Это означает, что на фондовых рынках, на рынках нефтяных фьючерсов трейдеры продают страх.

Цена формируется не на рынке «физики». Ничего не случилось: не обвалилась еще китайская экономика физически, не обвалился спрос на нефть. Нет у нас данных, что спрос на нефть обвалился в моменте.

Но страх как лучшее средство продажи работает на все 100%. Спекулянты нефтяными фьючерсами используют информационную лавину», – сказал Симонов.

При этом он считает, что осуществление негативных прогнозов вполне реально. Это тарифная война, ограничение торговли, ограничение производства, в Китае резкое снижение потребления нефти. Соответственно мировой рынок нефти будет сжиматься.

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