Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Forbes считает, что Украина потеряла слишком много танков в «Курской битве».

Издание сообщает, что за время курской операции украинские войска потеряли 55 танков, в то время как армия РФ – 66. То есть соотношение 1,2 в пользу Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В то же время за все годы войны, начиная с 24 февраля 2022 года, по данным Forbes, соотношение составляет 1:3,4 в пользу Украины.

«Это плохая новость для Украины, которой, согласно одному из недавних анализов, необходимо нанести России в три раза больше потерь, чем Россия наносит Украине, чтобы ослабить российские вооруженные силы быстрее, чем Россия ослабит украинские», – говорится в материале.

Издание отмечает, что украинцы достигли этого критического показателя перед августовским прошлого года вторжением в Курскую область, но во время отступления ВСУ оттуда на прошлой неделе, русские уничтожили или захватили больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять.

Украинские вооруженные силы вступили в конфликт в феврале 2022 года, имея на вооружении около 1000 танков – в основном бывшие советские Т-64 и Т-72. Потеряв около 950 танков в результате действий России, получив еще 850 или около того танков в качестве пожертвований от своих союзников и забрав другие с долгосрочного хранения на Украине, украинцы, по данным Forbes, все еще имеют не менее 1000 танков.

Отмечается, что российские вооруженные силы вступили в конфликт три года назад, имея на вооружении около 3 500 танков Т-72, Т-80 и Т-90, и потеряли 3 200 танков в результате действий Украины. Российская промышленность производит 500 или 600 новых танков в год – слишком мало, чтобы восполнить потери, но Кремль также имеет доступ к тысячам танков, хранящихся на складах, многие из которых – Т-62 и Т-54 1960-х и 50-х годов, соответственно.