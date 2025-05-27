Подгнившая морковка от Рютте: Украина останется «первым эшелоном» НАТО!

Елена Острякова.  
27.05.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Для НАТО очень важно, чтобы Украина «в зависимости от того, как будут развиваться события через 4 недели, делала все возможное, чтобы продолжать сражаться и обеспечивать прочный длительный мир».

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблее альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для НАТО очень важно, чтобы Украина «в зависимости от того, как будут развиваться события...

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«Что касается Украины, это действительно важно. Командование в Вышеграде было создано не только для того, чтобы помочь Украине получить лучшую поддержку от союзников в области оборонной промышленности. Но и для того, чтобы в дальнесрочной перспективе убедиться, что мы наращиваем потенциал украинских вооруженных сил как первого эшелона обороны после потенциального долгосрочного прекращения огня и мирного соглашения.

Будем надеяться, что мы достигнем этого как можно скорее, но нам нужно убедиться, что первый эшелон обороны готов», – вещал Рютте.

Он сообщил, что у НАТО есть несколько инициатив по милитаризации Украины.

«И конечно, у нас есть и другие инициативы. Я упомянул французско-британскую инициативу «коалиция желающих». Есть и другие инициативы, чтобы гарантировать, что после окончания боевых действий ВСУ получат коллективную поддержку. Чтобы Путин не пытался больше захватить ни одного квадратного километра, ни одной мили украинской территории!», – трепался Рютте.

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