Подгнившая морковка от Рютте: Украина останется «первым эшелоном» НАТО!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для НАТО очень важно, чтобы Украина «в зависимости от того, как будут развиваться события через 4 недели, делала все возможное, чтобы продолжать сражаться и обеспечивать прочный длительный мир».

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблее альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается Украины, это действительно важно. Командование в Вышеграде было создано не только для того, чтобы помочь Украине получить лучшую поддержку от союзников в области оборонной промышленности. Но и для того, чтобы в дальнесрочной перспективе убедиться, что мы наращиваем потенциал украинских вооруженных сил как первого эшелона обороны после потенциального долгосрочного прекращения огня и мирного соглашения. Будем надеяться, что мы достигнем этого как можно скорее, но нам нужно убедиться, что первый эшелон обороны готов», – вещал Рютте.

Он сообщил, что у НАТО есть несколько инициатив по милитаризации Украины.