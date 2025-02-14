Под Покровском развернулось генеральное сражение этой войны, – Стариков

Анатолий Лапин.  
14.02.2025 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Покровск является направлением главного удара российской армии на Донбассе. Здесь уже разворачивается генеральное сражение, от которого зависит исход конфликта на Украине.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Покровск является направлением главного удара российской армии на Донбассе. Здесь уже разворачивается генеральное сражение,...

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«Российская Федерация свой план по направлению главного удара на Покровском направлении не изменила, наращивает усилия и делает все возможное, чтобы взять город Покровск, который имеет стратегическое значение. В случае его потери украинской стороной, это приведет к тому, что мы потеряем весь южный Донбасс. То есть, с точки зрения военного искусства и военной науки, мы его потеряем, удерживать его не сможем. И после этого нарастет очень большая угроза с южного фланга на Славянско-Краматорскую агломерацию, которая является третьим стратегическим оборонительным эшелоном…

Судьба российско-украинской войны решается на направлении главного удара, то есть, в Покровске… Это называется генеральное сражение. Возле Покровска уже ведется генеральное сражение, настоящее такое, со встречными боями, с активной обороной, мобильное наступление», – заявил Стариков.

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