Под Покровском развернулось генеральное сражение этой войны, – Стариков

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Покровск является направлением главного удара российской армии на Донбассе. Здесь уже разворачивается генеральное сражение, от которого зависит исход конфликта на Украине.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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