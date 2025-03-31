Пасхалочка от Пентагона: США больше не считают защиту Украины своей главной военной задачей

Сергей Рыжов.  
31.03.2025 11:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 487
 
Война, Дзен, Дипломатия, Китай, Политика, Украина


Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на внутренний документ министерства обороны США, глава Пентагона Пит Хегсет считает главной военной задачей США сдерживание Китая от захвата Тайваня, а основную ответственность за сдерживание России на Украине планирует переложить на Европу.

Издание сообщает, что ознакомилось с Временным стратегическим руководством по национальной обороне, в котором большая часть разделов помечена грифом «секретно/иностранным гражданам не разрешено». По словам журналистов, подписанный Хегсетом документ был разослан по чиновникам Минобороны в середине марта.

Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на внутренний документ министерства обороны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Согласно этому руководству, Пентагон планирует оказать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они начали тратить больше средств на оборону и стали основной сдерживающей силой против России, Ирана и Северной Кореи.

США намерены поддерживать Европу главным образом путем ядерного сдерживания России. При этом НАТО следует рассчитывать только на те американские силы, которые не будут нужны для защиты от угрозы со стороны Китая, указано в документе.

Журналисты  еще одной американской либеральной газеты WSJ отмечают, что документ Хегсета отличается от Стратегии национальной обороны администрации Байдена на 2022 год. Прошлая программа подчеркивала, что взаимовыгодные союзы — это «величайшее глобальное стратегическое преимущество» США.

В документе же Хегсета Китай назван «единственной угрозой, на которую ориентируется министерство».

«Отрицание свершившегося факта захвата Китаем Тайваня при одновременной защите территории США — единственный сценарий, на который ориентируется министерство», — цитируют военный план Пентагона  журналисты.

Метки: , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить