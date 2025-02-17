Паника в ЕС: Речь идет о разделе Европы, как после Ялтинской конференции
На кону переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стоит не только Украина, но и раздел сфер влияния в Европе.
Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил бывший министр экономики Франции, экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы, европейцы, должны осознавать, что мы сейчас переживаем исторический момент. Для меня он имеет ту же природу, что мы испытали в результате падения Берлинской стены. Это того же рода, что и крупное событие, которое изменило конфигурацию нашей Европы, это были послевоенные переговоры и Ялта. Вот о чем идет речь…
Говорить о мире, возможно, об условиях, при которых могло бы действовать прекращение огня. Но когда мы видим сегодня участников, которые сидят за столом, обсуждая этот вопрос, то есть просто Владимира Путина и Дональда Трампа, это действительно о разделе Украины, о котором идет речь, но позади, давайте не будем заблуждаться, это также где-то о разделе Европы, о котором будет идти речь. Так что да, этот момент является одним из самых серьезных в нашей современной истории», – заявил Бретон.
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