Паника в ЕС: Речь идет о разделе Европы, как после Ялтинской конференции

На кону переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стоит не только Украина, но и раздел сфер влияния в Европе.

Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил бывший министр экономики Франции, экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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