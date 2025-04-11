«Отправляйте войска или давайте деньги»: в Киеве выдвинули ультиматум Европе

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Если какие-то европейские страны не хотят отправлять свои контингенты на Украину, они должны компенсировать это финансово.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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