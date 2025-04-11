«Отправляйте войска или давайте деньги»: в Киеве выдвинули ультиматум Европе
Если какие-то европейские страны не хотят отправлять свои контингенты на Украину, они должны компенсировать это финансово.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тут же вопрос в деньгах. Если не хватает людей, которые готовы воевать, то это же вопрос, сколько привести людей за деньги, например, стоит. Сколько это стоит для Европейского Союза? По три тысячи долларов или четыре заплатить. В действительности Европа не вся чувствует риски войны. Италия не чувствует, Португалия не чувствует, Испания не чувствует.
Но тогда здесь разными могут быть подходы. Уважаемые, если вы не готовы, например, насылать там своих людей, платите деньги. Платите деньги или нанимайте по принципам Иностранного легиона, как это делают французы», – заявил Друзенко.
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