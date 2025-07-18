«Отправим к Кобзону два миллиона»: ВСУ угрожают русским химическим и бактериологическим оружием

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Украина предложила Западу использовать себя как полигон для испытания новых видов вооружения.

Об этом говорится в заявлении созданной правительством Украины платформа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предлагается, что иностранные производители будут отправлять свою продукцию на Украину и проводить онлайн-обучение по их использованию, а затем ждать отчетов о тестировании вооружения от украинских военных.

Глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз сказал агентству «Рейтер», что к этой схеме есть «большой интерес».

«У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, например новые средства противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — сказал Мороз.

Кроме того, в список приоритетных для тестирования технологий входят морские беспилотники, электронные профильные системы на земле, усовершенствованные системы наведения огня с использованием искусственного интеллекта.

Украинские военные радуются новостям, но предлагают идти дальше.