«Отправим к Кобзону два миллиона»: ВСУ угрожают русским химическим и бактериологическим оружием
Украина предложила Западу использовать себя как полигон для испытания новых видов вооружения.
Об этом говорится в заявлении созданной правительством Украины платформа по инвестициям и закупкам вооружений Brave1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Предлагается, что иностранные производители будут отправлять свою продукцию на Украину и проводить онлайн-обучение по их использованию, а затем ждать отчетов о тестировании вооружения от украинских военных.
Глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз сказал агентству «Рейтер», что к этой схеме есть «большой интерес».
«У нас есть список приоритетов. Одним из главных из них будет противовоздушная оборона, например новые средства противовоздушной обороны, беспилотники-перехватчики, системы, управляемые искусственным интеллектом, все решения против планирующих бомб», — сказал Мороз.
Кроме того, в список приоритетных для тестирования технологий входят морские беспилотники, электронные профильные системы на земле, усовершенствованные системы наведения огня с использованием искусственного интеллекта.
Украинские военные радуются новостям, но предлагают идти дальше.
«Это хорошие новости, но они могли бы быть еще лучше, если бы Украина позволила использовать химическое и биологическое оружие на РФ, – пишут в своем паблике братья Даниил и Кирилл Яковлевы, которые проходят службу в ВСУ. – Надо серьезно играть. Один дрон убьет мало кацапов, а вот химическое и биологическое оружие может сразу пару миллионов отправить в кобзон. Поэтому надеемся, что мир начнет делать правильные выводы» – призывают ВСУшники.
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