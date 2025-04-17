Отмена «брандмауэра»: «Альтернатива для Германии» может получить ключевые должности в бундестаге

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Европейская версия Politico констатирует: бойкот ультраправой AfD со стороны немецких системных партий, похоже, закончен – «Альтернатива для Германии» – на пути к ключевым должностям в бундестаге.

«Партия, победившая на выборах в Германии, радикально смягчает свой подход к сотрудничеству с ультраправыми, поскольку реальность изменившегося политического ландшафта страны дает о себе знать. Законодатели из партии ХДС, в которую войдет будущий канцлер, сигнализируют об отмене «брандмауэра», из-за которого основные политики десятилетиями отказывались работать с экстремистскими группами», – говорится в публикации.

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Отмечается, что если правоцентристские христианские демократы (ХДС) — партия Гельмута Коля и Ангелы Меркель — на протяжении десятилетий упорно отказывались сотрудничать или заключать сделки с политиками крайних взглядов, то теперь, похоже, этот «брандмауэр» рушится, поскольку немецкий парламент решает, как организовать свою работу после внеочередных выборов.

«Вызов решимости основных политиков отнестись к «Альтернативе для Германии» (AfD) свысока выглядел неизбежным, как только она добилась огромного успеха на выборах, впервые за послевоенную эпоху заняв второе место», – пишет издание.

Некоторые законодатели от AfD уже наладили связи с членами других партий за закрытыми дверями и получили сигналы о поддержке группы, которая продвигает антимиграционную и антиевропейскую политику, сообщили Politico официальные представители AfD.

Однако не все члены ХДС согласны с новым тоном, добавляет издание. Влиятельный и антироссийски настроенный депутат Родерих Кизеветтер назвал AfD «угрозой безопасности Германии», заявив вещательной компании RBB, что «законодателям AfD не место в парламентской комиссии по надзору за деятельностью спецслужб, как и в комитете по бюджетному доверию».

СДПГ, которая на прошлой неделе заключила соглашение о создании коалиционного правительства с партией Мерца, уже конфликтует с ХДС по этому вопросу. В беседе с Tagesspiegel парламентский секретарь СДПГ Катя Маст сказала: