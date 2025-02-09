«Отдать российскую ядерку Украине» – беглая иноагент порадовала бандеровцев

Вадим Москаленко.  
09.02.2025 22:08
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


После начала развала и гражданской войны в России, необходимо российское ядерное оружие передать Киеву, чтобы Украина стала страной-гарантом безопасности для новообразовавшихся сепаратистских государств.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявила беглая иноагент, экс-депутат Семилукского райсовета Нина Беляева, дискредитировавшая ВС РФ и призывавшая к террористической деятельности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После начала развала и гражданской войны в России, необходимо российское ядерное оружие передать Киеву,...

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«Есть тезис, что цивилизованный мир боится ядерного оружия. Если народы начнут освободительную борьбу на территории России, то Запад может вмешаться и не дать им это сделать», – выразил обеспокоенность малолетний бандеровец, представившийся рекрутом «Правой молодёжи».

Беляева поспешила успокоить молодчика – «центр, кнопка, она одна», поэтому риск преувеличен.

«Что делать с тем ядерным оружием, которое всё-таки есть у России, это вопрос дискуссий. По моему мнению, это оружие надо передать Украине. И когда Украина станет ядерной державой, она может быть гарантом безопасности для всех новосозданных государств», – предложила либералка.

Бандеровцы воодушевились, в диалог вмешался экс-депутат Верховной рады тимошенковец Олег Медуница.

«Я думаю, это последнее, о чём мы должны думать, что будет с их ядерным оружием. Мы должны тупо делать своё дело, валить Россию, помогать этим людям (сепаратистам, – ред.)», – сказал Медуница.

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