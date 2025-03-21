Отдадимся России или США. У самих шанса нет – киевский бизнесмен

Украина за 30 лет так и не доказала свою жизнеспособность.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший майданщик, лидер движения «SaveФоп», эмигрировавший из Украины из-за уголовного преследования активист Сергей Доротич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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