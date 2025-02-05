Отчаявшийся Зеленский требует от Запада ядерное оружие

Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Среди прочего он там заявил, что Украина готова к переговорам, но рядом с Киевом на них должны быть не только США, но и Европа.

«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы перейти на дипломатический путь, то здесь должны быть США, Европа, Украина и Россия», — сказал Зеленский Моргану.

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«Зеленский, который уже давно требует, чтобы все российские войска покинули Украину в качестве предварительного условия, в последние недели говорит о необходимости переговоров по «справедливому» завершению конфликта. По его словам, «если сидеть за столом переговоров напротив Путина — «это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины… определенно, мы пойдем на этот вариант», – пишет Reuters.

Также Зеленский фактически предложил Штатам обменять членство Украины в НАТО на ядерное оружие для нее же. Он предположил, что США могут предоставить Украине ядерное оружие, если они не готовы принять страну в НАТО. По его словам, это могло бы стать «альтернативным способом защититься от России».

«Если вступление в НАТО затянется на годы, на десятилетия — не из-за нас, а из-за наших партнеров — то у нас возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы остановить Россию? Я в этом не уверен. Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие», – рассуждает Зеленский.

Между тем, Кремль, чьи войска уже несколько месяцев добиваются успехов в продвижении на восточной Украине, заявил на этой неделе, что пока рано говорить о четырехсторонних переговорах. Пресс-секретарь Дмитрий Песков вновь указал на Зеленского как на «нелегитимного» лидера, поскольку тот остается у власти дольше срока своего мандата.

В интервью Зеленский отверг эти аргументы Кремля, вспомнив, как был избран в 2019 году, набрав 73% голосов.

«Я всегда был открыт для выборов. Но во время войны выборы требуют изменения конституции и серьезной юридической корректировки… Ключевой вопрос не только юридический — он человеческий. Как будут голосовать солдаты в окопах? Как насчет миллионов украинцев на оккупированных территориях. Неужели их голоса больше не имеют значения? А как насчет восьми миллионов украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны?» — возмущается хозяин Банковой.

В интервью Зеленский призвал не ослаблять санкционное давление на Россию, заявив, что любая передышка увеличит риск повторного вторжения.

Зеленский также активно жонглировал непонятно откуда взявшимися цифрами российских и украинских потерь в войне. По его данным, потери Украины якобы составили 45 100 человек, а число раненых — 390 000. Потери России Зеленский оценил в якобы 350 000 убитых и от 600 000 до 700 000 раненых. Притом, что по данным Владимира Путина вся российская группировка в зоне СВО составляет не более 700 тысяч человек.

При этом, обнародованные в тот же день данные Генштаба ВСУ по потерям россиян вдвое выше цифр Зеленского. Создается впечатление, что кто-то заврался – или в ВСУ или сам Зеленский.

Живущий в Вене украинский политолог Константин Бондаренко назвал нынешние спичи Зеленского «криком о помощи».