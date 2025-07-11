К России и русским надо подходить, как к роботам – если физически невозможно уничтожить «железо», необходимо найти способ испортить программное обеспечение, что лучше украинцев не сделает никто.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дроны – это длинная палка, это возможность. Но мы с дронами уничтожаем тела, если проводить аналогию, люди, как роботы, и мы уничтожаем hard, железо. Но 140+ миллионов – невозможно уничтожить hard, посмотрите на Сектор Газа, там несколько миллионов населения, и идёт постоянная борьба. Хотя, Израиль, безусловно, очень технологичный. Надо говорить не только об оболочке, hard, а про soft, о программном обеспечении. Пятилетний ребёнок в Москве – это не оккупант, но за 12 лет программирования – то, что у людей называется воспитанием, это будет оккупант, который придёт насиловать под Киевом», – бредила Берлинская.