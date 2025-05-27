Опрос читателей: Трамп, всё-таки, чмо или не чмо?

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Каждый американский президент рано или поздно полностью теряет авторитет в глазах нашего народа и удостаивается хлёсткого эпитета «Чмо!».

ПолитНавигатор предлагает читателям принять участие в опросе: Трамп, всё-таки, чмо или не чмо?

Варианты ответа:

1.Чмо. Ляжет под глобалистов, втянется в войну и всё профукает.

2.Получмо, будет много кричать и ничего не делать (ни вашим ни нашим), продолжит поставки оружия укро-нацистам, но делать вид, что «я ни при чём», и всё равно всё профукает.

3.Не чмо. Устроит тотальную войну глобалистам, полностью выйдет из украинского кейса и доведёт дело до победы своего союзника-республиканца на следующих выборах. Или даже сам изберётся.